Куда летают из Риги? Аэропорт назвал самые популярные направления

В целом Рижский аэропорт в 2019 году обслужил 7,798 млн пассажиров.

Самым популярным направлением в прошлом году была Москва - 8,3% или 647 266 обслуженных пассажиров.

Вторым по популярности пунктом назначения был Лондон - 7,7% (600 475 пассажиров), на третьем месте Осло - 4,4% (343 129 пассажиров).

В десятку самых популярных направлений входят также Хельсинки - 4,3% (335 330 пассажиров), Берлин и Таллинн - по 3,7% (288 540 пассажиров), Франкфурт - 3,6% (280 742 пассажира), Киев - 3,4% (265 145 пассажиров), Стокгольм - 3,3% (257 347 пассажиров), Вильнюс - 3% (233 951 пассажир).

Трансфером через Рижский аэропорт в прошлом году летели 2,377 млн пассажиров.

Наиболее популярным направлением трансферных полетов был Таллинн - 9,9% (235 043 пассажира). На втором месте Вильнюс - 8,2% (194 682 пассажира), на третьем Москва - 7,4% (175 568 пассажиров).