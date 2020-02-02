Начат сбор подписей за изъятие из обращения монет малых номиналов

Представитель инициативы Стелла Утнане считает, что монеты по 1 и 2 евроцента следует изъять из обращения, потому что они неудобны, люди избегают ими пользоваться, а содержание в денежном обращении таких монет обходится государству дороже, чем их экономическая ценность.

Утнане отмечает, что возможность отказа от мелких монет уже рассматривают центральные банки Литвы и Эстонии, а в Бельгии, Италии, Ирландии, Нидерландах и Финляндии от них уже отказались.

Дискуссия по этому вопросу в Европейском союзе ведется достаточно давно, но пока никаких решений не принято. Как показал проведенный в 2019 году опрос Eurobarometer, жители Латвии относятся к предложению отказаться от монет по 1 и 2 цента и округлить цены более негативно, чем жители других стран еврозоны.