В отличие от Латвии, Литва уже строит Rail Baltica

В отличие от Латвии, где о проекте железнодорожной магистрали Rail Baltica все чаще говорят, но никаких работ пока не видно, Литва уже в конце прошлого года построила первые 20 км будущей трассы от железнодорожного узла в Каунасе к польской границе, пишет Latvijas Avīze.
В Литве работы выполняет, координирует и в значительной мере софинансирует национальная железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai.
В Латвии и Эстонии государственные железнодорожные компании в проект не вовлечены, для этой цели учреждены совершенно новые предприятия.
Чтобы уменьшить противоречия и ускорить процесс принятия решений, Латвия заявила, что интегрирует свое предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas в совместное предприятие стран Балтии RB Rail.
Галерея: Визуализации Rail Baltica