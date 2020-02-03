В отличие от Латвии, Литва уже строит Rail Baltica

В отличие от Латвии, где о проекте железнодорожной магистрали Rail Baltica все чаще говорят, но никаких работ пока не видно, Литва уже в конце прошлого года построила первые 20 км будущей трассы от железнодорожного узла в Каунасе к польской границе, пишет Latvijas Avīze.