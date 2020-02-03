Пн, 3.02.2020
Прежде всего, я действительно думаю, что Путин устал от работы президента. Марк Галеотти, эксперт по вопросам России
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В отличие от Латвии, Литва уже строит Rail Baltica

Поезд Rail Baltica Express train

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В отличие от Латвии, где о проекте железнодорожной магистрали Rail Baltica все чаще говорят, но никаких работ пока не видно, Литва уже в конце прошлого года построила первые 20 км будущей трассы от железнодорожного узла в Каунасе к польской границе, пишет Latvijas Avīze.

В Литве работы выполняет, координирует и в значительной мере софинансирует национальная железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai.

В Латвии и Эстонии государственные железнодорожные компании в проект не вовлечены, для этой цели учреждены совершенно новые предприятия.

Чтобы уменьшить противоречия и ускорить процесс принятия решений, Латвия заявила, что интегрирует свое предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas в совместное предприятие стран Балтии RB Rail. 

Галерея: Визуализации Rail Baltica

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