В США женщина во время поцелуя откусила мужчине язык

В штате Мичиган, США, женщина обвиняется в том, что откусила конец языка мужчины во время поцелуя, пишет портал Insider.
52-летняя Юлетта Уэджуорт была арестована 28 января. Ей выдвинуты обвинения в нападении при отягчающих вину обстоятельствах.
Представитель прокуратуры рассказал СМИ, что Уэджуорт и пострадавший добровольно целовались в квартире мужчины, когда произошел инцидент.
Пара начала целоваться, и мужчина вставил в рот женщине свой язык. Женщина сказала, чтобы он так не делал, рассказал представитель прокуратуры.
Они возобновили поцелуй, и мужчина снова вставил язык в рот женщины, после чего та откусила примерно дюйм (2,5 сантиметра) языка.
Когда на место происшествия прибыла полиция, изо рта у мужчины шла кровь. Откушенная часть языка была обнаружена в его спальне. Пострадавшего доставили в больницу, и врачи сумели пришить язык обратно.
По словам представителя прокуратуры, за 27 лет своей карьеры он с подобными случаями не сталкивался.
Уэджуорт была задержана, ей выдвинуты обвинения в нападении при отягчающих вину обстоятельствах, а также установлен залог в размере 25 000 долларов. За нарушение женщине грозит до года тюрьмы и штраф в размере 1000 долларов.