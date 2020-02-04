Вт, 4.02.2020
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В США женщина во время поцелуя откусила мужчине язык

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В штате Мичиган, США, женщина обвиняется в том, что откусила конец языка мужчины во время поцелуя, пишет портал Insider.

52-летняя Юлетта Уэджуорт была арестована 28 января. Ей выдвинуты обвинения в нападении при отягчающих вину обстоятельствах.

Представитель прокуратуры рассказал СМИ, что Уэджуорт и пострадавший добровольно целовались в квартире мужчины, когда произошел инцидент.

Пара начала целоваться, и мужчина вставил в рот женщине свой язык. Женщина сказала, чтобы он так не делал, рассказал представитель прокуратуры.

Они возобновили поцелуй, и мужчина снова вставил язык в рот женщины, после чего та откусила примерно дюйм (2,5 сантиметра) языка.

Когда на место происшествия прибыла полиция, изо рта у мужчины шла кровь. Откушенная часть языка была обнаружена в его спальне. Пострадавшего доставили в больницу, и врачи сумели пришить язык обратно.

По словам представителя прокуратуры, за 27 лет своей карьеры он с подобными случаями не сталкивался.

Уэджуорт была задержана, ей выдвинуты обвинения в нападении при отягчающих вину обстоятельствах, а также установлен залог в размере 25 000 долларов. За нарушение женщине грозит до года тюрьмы и штраф в размере 1000 долларов.

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