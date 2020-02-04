В СГД нашли способ конфискации криптовалюты; IT-специалисты скептичны

В начале октября минувшего года в рамках одного из уголовных дел Пардаугавский суд вынес беспрецедентное решение о конфискации криптовалюты, имевшейся в распоряжении преступников. Об этом сообщает программа TV3 900 sekundes.
Изначально механизм конфискации виртуальных денежных средств не был ясен, однако теперь представители Службы государственных доходов (СГД) заявили об успешном выполнении поставленной перед ними задачи.
По словам представителя Курземской районной прокуратуры в Риге Инессы Линдберги, совокупность доказательств в рамках вышеуказанного дела давала достаточно оснований полагать, что криптовалюта добыта незаконным путем и связана с преступной деятельностью.
Конфискация криптовалюты была доверена СГД, представители которой поначалу избегали комментариев на этот счет. Что, в общем, понятно — ведь ранее иметь дела с изъятием криптовалюты ведомству не приходилось.
Теперь же, спустя несколько месяцев, представитель СГД Улдис Рубежник сообщил о выполнении порученного задания. Это стало возможным благодаря тому, что служба получила код доступа к частному виртуальному кошельку.
"Суд и следователи передали нам данные для доступа. Без них какие-либо дальнейшие действия с криптовалютой были бы невозможны", — говорит Рубежник.
Несмотря на то, что ключ от кошелька может быть в распоряжении сразу у нескольких пользователей, в СГД не считают, что криптовалюту следовало бы перевести на какой-то другой, более надежный кошелек.
"В настоящее время криптовалюта находится все в том же кошельке, в котором была изначально. В распоряжении СГД есть только информация, необходимая для доступа", — поясняет Рубежник.
Тем временем IT-специалист Кирилл Соловьев указывает, что специалистам СГД просто повезло — им попросту дали необходимые коды доступа к конкретному кошельку. Соловьев не скрывает удивления, что биткоины по-прежнему доступны в том же кошельке.
"Что меня беспокоит — так это то, что СГД не сочли нужным перевести эти деньги. [...] Не знаю всех деталей дела, но исключить, что преступник переведет средства куда-то еще, пока СГД пытается их продать — нельзя", — говорит Соловьев.
В свою очередь представитель СГД уверен, что никто, кроме сотрудников службы, воспользоваться кошельком уже не сможет. Рубежник, впрочем, признает, что единого и понятного механизма для дальнейших конфискаций криптовалюты в похожих случаях нет: ведь получить код доступа можно будет далеко не всегда.
"Могут быть случаи, когда конфискация будет возможна, но может быть и так, что мы не сможем этого сделать чисто технически", — заключил Рубежник.
Добавим, что СГД рассматривает биткоины не как валюту, а как имущество. Именно поэтому любое предприятие теперь может подать заявку и приобрести конфискованный кошелек с 0,0222 биткоинами. Их ценность, однако, с изначальных 200 евро уже упала до 186 евро.