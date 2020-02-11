Ребенок отозвал свою кандидатуру на пост в совете Latvenergo

Он заявил, что согласился принять участие в конкурсе на должность члена совета Latvenergo, потому что конкурс был открытым и не предполагал политического вмешательства. Однако после заявления премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что Ребенок не будет работать с совете энергокомпании, конкурс стал политизированным.

Кроме того, по словам Ребенка, конкурс дискредитировали заявления отстраненного от должности госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса.

Ребенок считает, что конкурс нужно отменить, потому что из профессионального он превратился в политический, а политический конкурс не может привести к избранию достойного совета Latvenergo.

Он высказал уверенность в том, что остальные одержавшие победу в конкурсе на должности членов совета Latvenergo кандидаты связаны с "Новым Единством" и теми, кто внедрял систему обязательной закупки электроэнергии.

"Понятно, что эти люди не могли допустить, чтобы в совете Latvenergo был утвержден профессионал, поэтому против меня была начата клеветническая компания", — сказал Ребенок.

Как уже сообщал Русский TVNET, Немиро в начале февраля принял решение об отстранении госсекретаря министерства Эглитиса от должности на время дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки электроэнергии. Сам Эглитис заявил, что решение министра связано с его нежеланием назначать в совет Latvenergo Ребенка. После этого Эглитис подал в отставку.

В свою очередь премьер-министр позже заявил, что Ребенок не будет работать в совете Latvenergo. Он напомнил, что при формировании правительства было решено отказаться от практики выдвижения для работы в советах предприятий политически приближенных лиц.