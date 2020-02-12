Планы правительства: курильщикам придется раскошелиться еще больше

Документ содержит предварительные предложения, которые еще будут обсуждаться с социальными партнерами.

План действий правительства предусматривает, что Минфин до 31 мая должен разработать основные принципы среднесрочной налоговой политики с целью повышения уровня жизни людей, содействия развитию народного хозяйства и международной конкурентоспособности.

Предложения предусматривают, в частности, повышение ставки акциза на сигареты в 2021 году на 5%, что повысит цену одной пачки сигарет на 0,15 евро. В 2022 году акциз на сигареты повышать не планируется, а в 2023 году прирост ставки вновь составит 5%.

Планируется, что специфическая или фиксированная ставка налога за 1000 сигарет в ближайшие два года составит 82,6 евро, в 2023 году - 86,7 евро. В настоящее время эта ставка составляет 78,7 евро. В свою очередь минимальная ставка за 1000 сигарет в ближайшие два года составит 120,4 евро, в 2023 году - 126,4 евро. В настоящее время она составляет 114,7 евро.

В результате этих изменений в 2021 году в бюджет дополнительно планируется собрать 4,7 млн евро, в 2022 году - 5,2 млн евро, в 2023 году - 9,3 млн евро.