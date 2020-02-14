В США пьяный водитель с кокаином в кармане остановил полицию, чтобы спросить дорогу

В штате Флорида, США, мужчина остановил полицию, чтобы спросить дорогу до ближайшего магазина автозапчастей, однако его просьба о помощи завершилась задержанием, сообщает АР.
63-летний американец Хуан Замора отправился в поездку недалеко от города Окала в штате Флорида. Он мигнул полицейским дальним светом и спросил дорогу в ближайший магазин автозапчастей.
Полицейские сразу почувствовали запах алкоголя, когда подошли к Заморе. Также стражи порядка обратили внимание на то, что у него что-то не то с глазами. Полицейские в своем сообщении указали, что он не мог устоять на ногах.
Замора рассказал полицейским, что два часа назад выпил два бокала бурбона. По его словам, он инвалид, однако провести проверку на алкоголь он согласился. В ходе теста ему не повезло, однако он винил во всем инвалидность.
Полицейский в кармане куртки мужчины нашел пакетик с белым порошкообразным веществом. После проверок оказалось, что это кокаин.
Позднее выяснилось, что мужчина слишком пьян, и по законам штата Флорида в таких случаях ехать запрещено.
Кроме того, во время задержания Замора оказал полиции сопротивление.