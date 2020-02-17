Рядом с бывшей Брасской тюрьмой построят здание Бюро по защите Сатверсме

Согласно информации на сайте правительства, в мае 2016 года тогдашнее правительство Мариса Кучинскиса концептуально поддержало размещение SAB на территории, записанной в земельной книге на имя государства в лице Министерства юстиции.

Пресс-секретарь министра юстиции Яниса Борданса Андрис Витенбургс подтвердил агентству LETA, что Госканцелярия рассекретила эту информацию по просьбе Борданса, чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции о предложенном Министерством юстиции альтернативном решении для размещения Службы госбезопасности (VDD).

По вышеуказанному адресу будут находиться административные здания для органов юстиции. Строительные работы уже начались.

Известно, что здесь будет находиться SAB, центральный аппарат Управления мест заключения (IeVP), Государственное бюро судебной экспертизы и его лаборатория.

В настоящее время SAB расположено на улице Миера, а центральный аппарат IeVP - на улице Стабу.

Принимая во внимание ситуацию с новым зданием VDD, Борданс 23 января обратился к премьер-министру Кришьянису Кариньшу с просьбой о созыве заинтересованных сторон для обсуждения альтернативного решения Министерства юстиции о размещении VDD в помещениях улице Упес. Письмо Борданса с данной просьбой было передано министру внутренних дел Сандису Гиргенсу.

Как сообщалось, с января актуальным стал вопрос о строительстве нового здания VDD, которое еще в 2017 году было решено строить на территории бывшего велотрека Marss на улице Бривибас гатве, 207. Однако это решение было обнародовано только в январе этого года, когда стало известно, что Общество окрестностей Тейки, Альянс окрестностей Риги, общество Pilsēta cilvēkiem и движение Vefresh собрали подписи 15 500 жителей за создание в этом месте парка.