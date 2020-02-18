Репше нашел новую работу

"В период важной трансформации латвийского банковского сектора большое значение имеет многолетний опыт Репше в финансовой сфере, его знания и международные контакты", — добавили в банке.

В 2010 году Репше с Белоконем основали фонд искусственного интеллекта с целью поддержки латвийской науки, образования и производства, но в 2015 году фонд был ликвидирован.

Репше возглавлял Банк Латвии с сентября 1991 по декабрь 2001 года. С ноября 2002 года по март 2004-го он был премьер-министром Латвии, затем министром обороны и министром финансов.