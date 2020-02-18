Репше нашел новую работу

Экс-премьер и бывший председатель Банка Латвии Эйнар Репше стал советником председателя совета Baltic International Bank Валерия Белоконя. Об этом сообщает агентство LETA.
"В период важной трансформации латвийского банковского сектора большое значение имеет многолетний опыт Репше в финансовой сфере, его знания и международные контакты", — добавили в банке.
В 2010 году Репше с Белоконем основали фонд искусственного интеллекта с целью поддержки латвийской науки, образования и производства, но в 2015 году фонд был ликвидирован.
Репше возглавлял Банк Латвии с сентября 1991 по декабрь 2001 года. С ноября 2002 года по март 2004-го он был премьер-министром Латвии, затем министром обороны и министром финансов.
Прибыль Baltic International Bank за девять месяцев 2019 года составила 184 000 евро по сравнению с убытками годом ранее. Активы банка на 30 сентября 2019 года составляли 293,242 млн евро (девятое место по активам среди банков Латвии). Крупнейшими владельцами банка являются Валерий Белоконь (69,9%) и Вилорий Белоконь (30,05%).