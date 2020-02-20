Чт, 20.02.2020
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Полиция задержала еще одного распространителя фейковых новостей

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Государственная полиция задержала мужчину 2001 года рождения за распространение заведомо ложных новостей на aumytests.net. Например, о вспышке нового вида коронавируса в Цесисе. 

Как сообщает полиция, молодой мужчина задержан по факту распространения дезинформации, из-за чего нарушено спокойствие людей и работа государственных учреждений. Деятельность портала фейковых новостей остановлена. 

Против юноши заведено дело по 231-й статье Уголовного закона - за хулиганство, т.е грубое нарушение общественного порядка, которое выражается в очевидном неуважении к общественности, игнорировании общепринятых норм поведения и нарушении спокойствия населения. За это можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, краткосрочное заключение, принудительные работы или денежный штраф. 

Ранее полицейские начали расследование по факту распространения ложных новостей на aumytests.net, в рамках которого провели оперативные действия - удалось выяснить автора этой информации. Молодого мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ранее он попадал в поле зрения полиции по факту малозначительного мошенничества в интернете. 

Полиция отмечает, что полученных в ходе следствия доказательств достаточно для того, что признать мужчину виновным. К нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 

Несколько недель назад полиция задержала Ника Эндзиньша в связи с распространением сообщения с призывом "ликвидировать китайцев". Он находится под арестом. 

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