Пн, 3.02.2020
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За призыв "ликвидировать китайцев" арестован Ник Эндзиньш

Ник Эндиньш в зале суда.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За разжигание национальной розни 31 января Госполиция задержала уже ранее осужденного за распространение ложных новостей Ника Эндзиньша, который на своей страничке в социальной сети Facebook выложил видео, в котором он среди прочего призывал "ликвидировать китайцев". В понедельник, 3 февраля, сообщается, что мужчину взяли под арест.

В распространенном Государственном полицией пресс-релизе говорится, что 31 января этого года должностные лица управления уголовных расследований Главного управления уголовной полиции Госполиции в сотрудничестве с коллегами из управления по борьбе с киберпреступностью в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили опубликованное неким лицом видео, содержащее ложную информацию и разжигающее этническую ненависть. По данному делу Госполиция задержала мужчину 1997 года рождения, который был взят под арест, говорится в распространенном Госполицией сообщении для средств массовой информации.

Как сообщалось, в вышеупомянутом видео Эндзиньш утверждал, что в Латвию попал первый инфицированный новым коронавирусом пациент. Он также заявил, что "вообще этих китайцев [цензура] нужно ликвидировать, эту страну нужно ликвидировать, от этой страны нет никакой пользы". На данный момент видео изъято из профиля Эндзиньша в социальной сети Facebook.

Работники Госполиции выяснили адрес автора видео, по которому и задержали мужчину. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыск в квартире Эндзиньша и изъяли ряд вещественных доказательств - компьютеры, мобильные телефоны, жесткие диски.

За разжигание национальной и этнической розни Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Как ранее сообщал TVNET, Эндзиньшу или Нейду, в прошлом году за распространение ложных новостей действия несколько месяцев провел под арестом. Его считают бизнесменом "фековых новостей". Распространяя шоковую информацию, подобные "предприниматели" зарабатывают на рекламе от высокой посещаемости страницы. 

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