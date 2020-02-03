За призыв "ликвидировать китайцев" арестован Ник Эндзиньш

В распространенном Государственном полицией пресс-релизе говорится, что 31 января этого года должностные лица управления уголовных расследований Главного управления уголовной полиции Госполиции в сотрудничестве с коллегами из управления по борьбе с киберпреступностью в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили опубликованное неким лицом видео, содержащее ложную информацию и разжигающее этническую ненависть. По данному делу Госполиция задержала мужчину 1997 года рождения, который был взят под арест, говорится в распространенном Госполицией сообщении для средств массовой информации.

Как сообщалось, в вышеупомянутом видео Эндзиньш утверждал, что в Латвию попал первый инфицированный новым коронавирусом пациент. Он также заявил, что "вообще этих китайцев [цензура] нужно ликвидировать, эту страну нужно ликвидировать, от этой страны нет никакой пользы". На данный момент видео изъято из профиля Эндзиньша в социальной сети Facebook.

Работники Госполиции выяснили адрес автора видео, по которому и задержали мужчину. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыск в квартире Эндзиньша и изъяли ряд вещественных доказательств - компьютеры, мобильные телефоны, жесткие диски.

За разжигание национальной и этнической розни Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.