Вернулись из затронутой коронавирусом страны? Две недели больничного и никакой школы

Этими странами являются Китай, Южная Корея, Иран, а также итальянские регионы Ломбардия и Венето. Путешественники, возвращающиеся из этих мест, в течение следующих 14 дней должны внимательно следить за изменениями в своем самочувствии. В свою очередь детям рекомендовано в течение двух недель не посещать образовательные учреждения.

Чтобы ребенок мог провести это время дома, врач будет выписывать его родителям лист нетрудоспособности, оплачиваемый государством,

сообщила Страпцане, добавив, что дети зачастую не уделяют гигиене такого же внимания, как взрослые, поэтому важно выдвинуть в отношении них специфические рекомендации.

Если в течение 14 дней после прибытия из затронутых новым коронавирусом стран не проявляются симптомы острой инфекции верхних дыхательных путей, включая повышение температуры тела, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание, ребенок может возобновить посещение образовательного учреждения, получив перед этим справку от семейного врача.

Если же у ребенка обнаружены перечисленные симптомы, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) настоятельно рекомендует без промедления звонить по номеру 113.