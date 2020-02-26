Ср, 26.02.2020
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Даугавпилс: фирма мошенничала с мясом для школ

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

​Предприятие Baltiņš, которое нескольким школам в Даугавпилсе поставляет мясные продукты, мошенничало с маркировкой - произведенную в Польше говядину и птицу выдавали за латвийскую. 

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Илзе Мейстаре рассказала, что в ходе проверки на складе предприятия было обнаружено замороженное мясо из Польши, а в мусорниках - оригинальная маркировка. На складе также находились распечатанные поддельные наклейки с названиями разных латвийских производителей, сообщает LETA.

Выяснилось, что ни одно латвийское предприятие в этом году не поставляло фирме Baltiņš мясную продукцию в таком виде. С начала 2020 года до середины февраля предприятие реализовало примерно четыре тонны птичьего мяса и 500 килограммов говядины в 16 школах Даугавпилса. 

PVD проинформировало о ситуации думу Даугавпилса. По факту заведено дело об административном нарушении. 

Все мясо было поставлено в рамках так называемой "зеленой закупки", которая предусматривает приобретение для школ произведенных в Латвии продуктов, имеющих определенную маркировку или выращенных в биологических хозяйствах.

По данным Firmas.lv, в 2018 году оборот компании Baltiņš составил 527 085 евро, а убытки - 14 116 евро. Компания зарегистрирована в ноябре 1991 года, ее основной капитал - 2845 евро. 40,04% принадлежат Ванде Балтине, по 29,98% - Эдгару Балтиньшу и гражданину России Александру Терентьеву. 

Как ранее сообщал RUS.TVNET, Бюро по надзору за закупками (IUB) начало проверку в одной из школ Даугавпилса. Самоуправление города уже почти год не может заключить договор о предоставлении услуг питания в городских школах. Бюро уже трижды находило нарушения и запрещало заключать договор с выбранными думой предприятиями. 

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