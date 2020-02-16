В Даугавпилсе начата проверка подозрительного конкурса о закупке услуг питания для школы

На услуги питания в школах Даугавпилс в ближайшие три года планировал потратить 1,3 млн евро. В прошлом году был объявлен конкурс - в трех школах все сложилось, а вот в 3-й средней начались проблемы. Затраты на эту одну школу планировали в размере 550 тысяч евро от общей суммы закупки. Уже шесть лет еду для школьников готовит предприятие Gesamas. Фирма из Екабпилса Bezdelīgas 3 тоже подала заявку, но ее никто не рассматривал.

IUB запретило заключать договор с Gesamas и поручило оценить оба предложения. Однако, Даугавпилсская дума прекратила процедуру закупки и разработала условия заново. Новые требования предполагали, что компания должна иметь опыт работы в школе и находиться неподалеку. В IUB поступило пять жалоб: без запрета на заключение договора, бюро дважды отменило решения комиссии по закупкам. На грядущей неделе IUB рассмотрит еще одну жалобу.

Представитель IUB Эвия Мугина рассказала, что заказчик [дума Даугавпилса] пытается объявить новый конкурс с другими условиями. По ее словам, это всегда вызывает вопросы, почему вдруг процедуру нужно прекратить на этой стадии.

Директор Даугавпилсской 3-й средней школы Виталий Азаревич занимает этот пост вот уже 20 лет, и много лет состоит в партии "Согласие". Десять лет назад его избрали в думу, он занял пост вице-мэра. После он не принимал участие в выборах, но стал советником своего однопартийца, нынешнего мэра Андрея Элксниньша.

"Если дети и родители будут недовольны, простите, у меня достаточно много ресурсов и сил, чтобы разорвать договор досрочно и так далее, никакой проблемы", - в интервью Nekā personīga сказал Азаревич. В свою очередь мэр города Элксниньш все вопросы призвал задавать Управлению образования, так как руководство думы не принимает участия в закупках.