Больной коронавирусом иранец использовал в Риге общественный транспорт

Представитель RMS Майя Лаздиня подтвердила, что предприятие проанализировало записи с камер видеонаблюдения и вычислило конкретного пассажира. Он путешествовал вместе с дочерью.

Водитель микроавтобуса незамедлительно отправился в Центр инфектологии на проверку. В маршрутке также находились два пассажира.

"Беря во внимание сообщения в СМИ, мы поняли, что каким-то образом он же должен был добраться из аэропорта в центр. Мы знали время его прилета, проверили свои маршруты в это же время, так мы пассажира и вычислили", — пояснила Лаздиня.

Из аэропорта в центр ездят две городские маршрутки — под номерами 322 и 341.