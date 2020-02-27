Больной коронавирусом иранец использовал в Риге общественный транспорт

Заразившийся коронавирусом гражданин Ирана доехал из аэропорта до Рижского автовокзала на городской маршрутке предприятия Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS), сообщает агентство LETA.
Представитель RMS Майя Лаздиня подтвердила, что предприятие проанализировало записи с камер видеонаблюдения и вычислило конкретного пассажира. Он путешествовал вместе с дочерью.
Водитель микроавтобуса незамедлительно отправился в Центр инфектологии на проверку. В маршрутке также находились два пассажира.
"Беря во внимание сообщения в СМИ, мы поняли, что каким-то образом он же должен был добраться из аэропорта в центр. Мы знали время его прилета, проверили свои маршруты в это же время, так мы пассажира и вычислили", — пояснила Лаздиня.
Из аэропорта в центр ездят две городские маршрутки — под номерами 322 и 341.
Как уже сообщал RUS TVNET, в четверг утром в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом, пишет Rus.Postimees со ссылкой на BNS. Мужчина приехал в Таллинн на автобусе из Риги, куда, в свою очередь, прилетел на самолете из Турции.