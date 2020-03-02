Отмена путешествий из-за коронавируса: что обещают страховщики?

У страховых компаний нет единых условий возмещения ущерба или расходов на лечение, если их клиенты во время путешествия заболеют новым коронавирусом. Одни страховщики готовы возместить расходы на питание, если из-за карантина человеку придется дольше задержаться в путешествии, другие этого делать не будут, пишет газета Neatkarīgā.
Если из-за коронавируса придется отменить путешествие, только часть страховщиков обещает покрыть убытки и только в определенных случаях.
Представитель Swedbank Янис Кропс пояснил, что страх поездки в любую страну и по любой причине не является страховым случаем.
"Если клиенты в целях безопасности принимают решение не лететь в какую-то страну, где выявлен вирус, или отменить запланированную поездку, то ущерб не будет возмещен. Однако, если по какой-либо причине отменено мероприятие (например, концерт, конференция), которое было единственной целью путешествия и, соответственно, ехать куда-то больше нецелесообразно, мы возместим клиенту уплаченные деньги", - сказал Кропс.
В страховой компании Gjensidige Latvija сообщили, что возместят ущерб клиентам, которые примут решение не отправляться в поездку в места, куда из-за коронавируса или карантина не рекомендует ехать МИД Латвии.