Отмена путешествий из-за коронавируса: что обещают страховщики?

"Если клиенты в целях безопасности принимают решение не лететь в какую-то страну, где выявлен вирус, или отменить запланированную поездку, то ущерб не будет возмещен. Однако, если по какой-либо причине отменено мероприятие (например, концерт, конференция), которое было единственной целью путешествия и, соответственно, ехать куда-то больше нецелесообразно, мы возместим клиенту уплаченные деньги", - сказал Кропс.