Ситуация в Литве после первого выявленного случая коронавируса

"В Литве нет новых случаев, но мы должны готовиться - применять все меры в случае, если такие появятся", - сказал министра на пресс-конференции в понедельник.

Все результаты взятых в понедельник 15 анализов, по данным министерства, были отрицательными.

В Литве пока выявлен один случай заражения коронавирусом - в минувшую пятницу такой диагноз был поставлен 39-летней жительнице Шяуляя.

Женщина чувствует себя хорошо.

В ответ на вопрос о том, можно ли считать ее выздоровевшей, министр сказал, что для этого должны быть проведены еще два контрольных теста.

"Согласно международным рекомендациям пациент считается выздоровевшим тогда, когда дважды проведенный анализ дает отрицательный ответ. Сегодня взят мазок и будет проведено исследование. Это первый анализ. Если ничто не изменится, то мы должны подождать 24 часа и получить второй отрицательный результат", - сказал А. Верига.

По его словам, рекомендации по поводу массовых мероприятий остаются прежними - их отменять не обязательно, они не запрещаются, однако люди сами "должны оценивать риски".

В целом в мире зарегистрировано более 89 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, 3 тысячи человек скончались, более 45 тысяч уже выздоровели.