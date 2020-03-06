Трансляция: Сейм обсуждает административную реформу

Сейм в пятницу, 6 марта, продолжает во втором чтении рассматривать закон об административно-территориальной реформе (АТР). Прогнозируется, что это займет очень много времени - к закону подано 316 предложений.
Как сообщалось, в четверг парламент рассмотрел лишь 5% предложений, поданных к законопроекту об АТР. Парламентарии успели обсудить 16 предложений. Осталось 300.
Уже в начале рассмотрения законопроекта коалиция предложила ограничить время выступлений депутатов на дебатах, а после обеда депутаты предложили ограничить перерывы во время заседания.
В четверг принято решение (его предстоит утвердить в окончательном чтении) оставить в статусе больших республиканских городов всего пять муниципальных образований.
Если до сих пор в Латвии городами республиканского значения были девять городов, то после АТР такими будут пять - Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне.
Как известно, в четверг, 5 марта у здания парламента прошла акция протеста, а в регионах люди вывели на дорогу в знак протеста против реформы тяжелую технику.
Видео: протест против АТР