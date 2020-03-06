Трансляция: Сейм обсуждает административную реформу

Как сообщалось, в четверг парламент рассмотрел лишь 5% предложений, поданных к законопроекту об АТР. Парламентарии успели обсудить 16 предложений. Осталось 300.

Уже в начале рассмотрения законопроекта коалиция предложила ограничить время выступлений депутатов на дебатах, а после обеда депутаты предложили ограничить перерывы во время заседания.

В четверг принято решение (его предстоит утвердить в окончательном чтении) оставить в статусе больших республиканских городов всего пять муниципальных образований.

Если до сих пор в Латвии городами республиканского значения были девять городов, то после АТР такими будут пять - Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне.

Как известно, в четверг, 5 марта у здания парламента прошла акция протеста, а в регионах люди вывели на дорогу в знак протеста против реформы тяжелую технику.