Русский союз Латвии выдвинул в мэры Риги Мирослава Митрофанова

Кандидатом в мэры Риги от Русского союза Латвии (РСЛ) будет Мирослав Митрофанов.
Он сообщил агентству LETA, что решение выдвинуть его в мэры сегодня приняло правление партии.
Партия еще не договорилась по полному списку кандидатов на выборах и планирует утвердить его в четверг, 12 марта.
По словам Митрофанова, приоритетом РСЛ на выборах будет сохранение образования на русском языке в Риге. Также партия намерена сохранить имеющуюся систему социальной помощи и ввести бесплатный общественный транспорт.