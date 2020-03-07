Сб, 7.03.2020
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Русский союз Латвии выдвинул в мэры Риги Мирослава Митрофанова

Мирослав Митрофанов

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Кандидатом в мэры Риги от Русского союза Латвии (РСЛ) будет Мирослав Митрофанов.

Он сообщил агентству LETA, что решение выдвинуть его в мэры сегодня приняло правление партии.

Партия еще не договорилась по полному списку кандидатов на выборах и планирует утвердить его в четверг, 12 марта.

По словам Митрофанова, приоритетом РСЛ на выборах будет сохранение образования на русском языке в Риге. Также партия намерена сохранить имеющуюся систему социальной помощи и ввести бесплатный общественный транспорт.

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