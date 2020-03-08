В борьбе наследниц Olainfarm принял участие экс-министр Гайдис Берзиньш

Девятый этаж здания по улице Стрелниеку 9 принадлежит фирме Strēlnieku nams. Владельцы - администратор неплатежеспособности Илмар Крумс и супругой Эвой и бывший министр юстиции Гайдис Берзиньш с супругой Денезой. Здесь Берзиньш работает как индивидуально практикующий адвокат. На двери название юридического бюро Baltic Law Offices, в котором он много лет являлся совладельцем. Но за дверьми зарегистрированы 95 предприятий. В том числе и Juridiskais birojs Remedium.

Это фирму в конце 90-х годов под названием Praktiskais jurists основал тесть Гайдиса Берзиньша. В то время Берзиньш по списку Tēvzemei un Brīvībai стартовал на выборах в Рижскую думу, попал в совет Агентства приватизации, руководил консультативным советом Администрации неплатежеспособности.

Фирма Remedium специализировалась на вопросах неплатежеспособности. Крупнейшими сделками была распродажа собственности банков и госпредприятия Jūraslīcis.

Земля Jūraslīcis была продана за неадекватно низкую цену. Сейчас эта земля у истока Лиелупе принадлежит предприятиям Андриса Шкеле и Гунтиса Рависа.

Затем профиль предприятия изменился. В 2002 году оно получило заказ от государство - организовать строительство сортировочного комплекса Latvijas pasts за 10 миллионов латов. Отвечающим за почту Министерством сообщения тогда руководил член Берзиньша по партии Роберт Зиле.

Три года спустя Remedium получил роскошный заказ на юридические консультации от Рижского центрального рынка. Тогда в совете рынка работал тевземец Вентс Балодис.

Вскоре после этого Берзиньш попал в министерское кресло. Его компания GIA на Центральном рынке без конкурса арендовала часть территории, которую затем сдавала торговцам за большую стоимость.

Берзиньш был активен в Сейме, еще дважды становился министром. Название Remedium пропало из договоров учреждений, доходы обмельчали. Однако это изменилось в 2016 году.

Четыре года назад ЕЦБ отнял лицензию у Trasta komercbanka. Его ликвидатором стал Илмар Крумс. Он перечислил с банка крупные суммы, в том числе и фирме Juridiskais birojs Remedium.

За юридические услуги Remedium получил 12 тысяч евро. И другие фирмы, зарегистрированные в общем бюро Крумса и Берзиньша, заработали на ликвидации банка. Сейчас в связи с Trasta komercbanka Крумс сидит на скамье подсудимых.

В данный момент Remedium принадлежит двум многолетним юристам адвокатского бюро Берзиньша Паулу Булаву и Юрию Трофименко. Булав - руководитель предприятия и был бизнес-партнером Берзиньша. Оба арбитражных судьи сидят здесь же в зарегистрированном на четвертом этаже дома по улице Стрелниеку арбитражном суде.

В распоряжение Nekā personīga попал заключенный в ноябре 2018 года договор Remedium с двумя наследницами Валерия Малыгина - Никой Савельевой и матерью несовершеннолетней Анны Эмилии Малыгиной Сигне Балдере-Силдедзе.

Юридическое бюро должно было помочь им добиться, чтобы Регистр предприятий утвердил в правлении предприятия Милану Белевичу.