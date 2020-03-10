Covid-19: У страховщиков нет единого мнения о компенсации убытков

На латвийском рынке страхования отсутствует единое мнение о компенсации убытков, связанных с коронавирусом - каждая страховая компания покрывает конкретные риски в соответствии со своими условиями, сообщили агентству LETA в Латвийской ассоциации страховщиков.
В ассоциации сообщили, что компенсацию расходов на лечение коронавируса застрахованный может получить, если в стране не объявлена эпидемия, но некоторые страховщики покрывают и риск эпидемии.
У некоторых компаний в условиях полисов страхования путешествий эпидемия и пандемия фигурируют как обстоятельства непреодолимой силы (force majeure).
Поэтому, если человек заболел коронавирусом после того, как в стране объявлена эпидемия, о компенсации убытков нужно спрашивать конкретную страховую компанию.
Также в ассоциации пояснили, что, если человек попал в карантинную зону, власти страны должны позаботиться о прожиточном минимуме. Страховые компании обычно не покрывают расходы на питание и повседневные товары, но некоторые покрывают расходы на питание, ночлег и покупку новых билетов, однако только в том случае, если в полис включен риск изменений во время путешествия.
Если путешествие отменено, перенесено или прервано, убытки компенсируют не все страховые компании, так как в списке причин не указан коронавирус.
Некоторые компании покроют и эти убытки, но только в случае, если клиент купил тур и страховку до того, как в конкретной стране была объявлена эпидемия или МИД распространил предупреждение о том, чтобы не ездить в данную страну.