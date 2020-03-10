Страны ЕС установили новые ограничения из-за Covid-19

Новый коронавирус уже был обнаружен во всех 27 странах - членах Европейского союза, и во вторник, 10 марта, лидеры блока во время видеоконференции будут обсуждать совместные шаги по ограничению распространения вируса. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли сам отправил себя на карантин после визита в Италию в выходные дни. Он продолжит выполнять свои обязанности из резиденции в Брюсселе.

Австрия призвала своих граждан не ездить в Италию, а путешественники из Италии смогут въехать в Австрию только в том случае, если предъявят медицинский сертификат, подтверждающий их здоровье, или согласятся на 14-дневный карантин после пересечения границы. В Австрии также запрещены мероприятия с высокой посещаемостью, а австрийские университеты временно перейдут на электронное обучение.

Мальта полностью запретила пассажирское сообщение с Италией, а Сербия ввела запрет на въезд путешественников из Италии.

Дания наложила запрет на приземление на своей территории самолетов из наиболее затронутых вирусом регионов, включая несколько районов Италии.

Испания объявила, что на две недели прекращает прямое авиасообщение с Италией. Германия сообщила, что Covid-19 затронул все 16 федеральных земель. Число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в Швейцарии 10 марта выросло до 476, увеличившись за один день на 52%.

Авиасообщение: полеты отменяются

Распространение нового вируса оказало существенное влияние также на работу авиакомпаний. Национальная авиакомпания British Airways приостановила полеты в Италию и из этой страны, где после заражения Covid-19 умерли уже более 460 человек.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair со среды приостановила все внутренние рейсы по Италии, а с пятницы ее самолеты перестанут летать также в Италию и из этой страны. Данные ограничения будут в силе до 8 апреля. Латвийская национальная авиакомпания airBaltic также отменила рейсы и сократила число посадочных мест.

Авиакомпания Austrian Airlines приостановила полеты в итальянские города Венецию, Милан и Болонью. Норвежская бюджетная авиакомпания Norwegian с 10 марта до июня отменила около 3000 полетов, или 15% своих рейсов.