Вс, 15.03.2020
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В Литве с понедельника вводится карантин

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Правительство Литвы решило с понедельника ввести карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. 

С введением карантина в ночь на понедельник гражданам Литвы будет запрещено выезжать из страны, это ограничение не будет касаться работающих за границей. Кроме того, большинству иностранцев будет запрещен въезд в Литву.

Иностранцам в течение трех суток будет предоставлен "гуманитарный коридор", по которому они транзитом смогут пересечь Литву, чтобы вернуться в свои страны. Иностранцы смогут въезжать в Литву до полуночи 19 марта.

Запрет на пересечение границы не коснется грузоперевозок.

В Литве будет закрыта большая часть магазинов, за исключением продуктовых магазинов и аптек. 

Правительство Литвы также обратилось ко всем религиозным общинам страны с рекомендацией временно отказаться от религиозных церемоний, однако этот запрет не касается свадеб и похорон.

С понедельника ограничивается также пассажиропоток в общественном междугороднем транспорте Литвы, такие же рекомендации даны в отношении городского общественного транспорта. 

Правительство Литвы также решило запретить посещение заключенных, больных в медучреждениях, за исключением малолетних детей, постановило отложить операции, не являющиеся срочными, а также консультации в больницах. 

Сокращено количество пограничных пунктов, через которые можно въехать в Литву, а круизные суда не смогут заходить в Клайпедский порт. 

Также с понедельника в течение по меньшей мере двух недель будут запрещены все публичные мероприятия. 

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