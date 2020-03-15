В Литве с понедельника вводится карантин

Правительство Литвы решило с понедельника ввести карантин, чтобы остановить распространение коронавируса.
С введением карантина в ночь на понедельник гражданам Литвы будет запрещено выезжать из страны, это ограничение не будет касаться работающих за границей. Кроме того, большинству иностранцев будет запрещен въезд в Литву.
Иностранцам в течение трех суток будет предоставлен "гуманитарный коридор", по которому они транзитом смогут пересечь Литву, чтобы вернуться в свои страны. Иностранцы смогут въезжать в Литву до полуночи 19 марта.
Запрет на пересечение границы не коснется грузоперевозок.
В Литве будет закрыта большая часть магазинов, за исключением продуктовых магазинов и аптек.
Правительство Литвы также обратилось ко всем религиозным общинам страны с рекомендацией временно отказаться от религиозных церемоний, однако этот запрет не касается свадеб и похорон.
С понедельника ограничивается также пассажиропоток в общественном междугороднем транспорте Литвы, такие же рекомендации даны в отношении городского общественного транспорта.
Правительство Литвы также решило запретить посещение заключенных, больных в медучреждениях, за исключением малолетних детей, постановило отложить операции, не являющиеся срочными, а также консультации в больницах.
Сокращено количество пограничных пунктов, через которые можно въехать в Литву, а круизные суда не смогут заходить в Клайпедский порт.
Также с понедельника в течение по меньшей мере двух недель будут запрещены все публичные мероприятия.