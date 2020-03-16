Президент призвал самоизолироваться, сохранив дружественность и взаимопомощь

Мы не можем брать на себя ответственность, мы не можем нести угрозу другим людям, указал президент, добавив, что принятое правительством решение правильное, и мы находимся впереди других стран в принятии таких мероприятий. Эти ограничения необходимы, общественности необходимо следовать решениям правительства и новым руководящим линиям.

Президент выразил свою несказанную благодарность за самоотверженный труд, правительству - за реакцию, а также добровольцам, но больше всего президент благодарит общество, которое соблюдает все правила.

Он надеется, что общество будет соблюдать и социальное дистанцирование, сохранив при этом дружественность и взаимопомощь. Глава государства отметил, что нужно следить за окружающими, особенно за людьми в возрасте, может быть, им нужна помощь.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также выразил благодарность всем тем, кто соблюдает правила и самоизоляцию, таким образом не допуская распространение вируса дальше.

В свою очередь Илзе Винькеле отметила, что сейчас есть две новые палатки, где можно сдать анализы. Планируется и место, куда можно заехать и сдать анализы, не выходя из машины. Кроме того, прилетающим удобно сдать анализы прямо в аэропорту.

Сейчас главная задача общества - самоизоляция, но не стоит забывать о соседях - не нужна ли им помощь в покупке продуктов питания или, например, в выгуле собаки, сказала Винькеле.

Министр призвала быть понимающими и не посещать супермаркеты с целью развлечения, а только в случае крайней необходимости.

Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.

В субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 17 марта до 14 апреля этого года на время чрезвычайного положения приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

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С 17 марта вводится временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.