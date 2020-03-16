Президент призвал самоизолироваться, сохранив дружественность и взаимопомощь

В понедельник президент Эгил Левитс встретился с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром здравоохранения Илзе Винькеле и главным инфектологом страны Юрием Перевощиковым, сообщает агентство LETA.
Мы не можем брать на себя ответственность, мы не можем нести угрозу другим людям, указал президент, добавив, что принятое правительством решение правильное, и мы находимся впереди других стран в принятии таких мероприятий. Эти ограничения необходимы, общественности необходимо следовать решениям правительства и новым руководящим линиям.
Президент выразил свою несказанную благодарность за самоотверженный труд, правительству - за реакцию, а также добровольцам, но больше всего президент благодарит общество, которое соблюдает все правила.
Он надеется, что общество будет соблюдать и социальное дистанцирование, сохранив при этом дружественность и взаимопомощь. Глава государства отметил, что нужно следить за окружающими, особенно за людьми в возрасте, может быть, им нужна помощь.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш также выразил благодарность всем тем, кто соблюдает правила и самоизоляцию, таким образом не допуская распространение вируса дальше.
В свою очередь Илзе Винькеле отметила, что сейчас есть две новые палатки, где можно сдать анализы. Планируется и место, куда можно заехать и сдать анализы, не выходя из машины. Кроме того, прилетающим удобно сдать анализы прямо в аэропорту.
Сейчас главная задача общества - самоизоляция, но не стоит забывать о соседях - не нужна ли им помощь в покупке продуктов питания или, например, в выгуле собаки, сказала Винькеле.
Министр призвала быть понимающими и не посещать супермаркеты с целью развлечения, а только в случае крайней необходимости.
Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.
В субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 17 марта до 14 апреля этого года на время чрезвычайного положения приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.
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С 17 марта вводится временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.
В то же время граждане Латвии и иностранцы, которые проживают в стране на постоянной основе, смогут вернуться в Латвию через упомянутые пункты пересечения границы. В свою очередь граждане других стран, желающие вернуться домой, смогут через них Латвию покинуть.