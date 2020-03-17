Кому война, кому мать родная? Латвийцы возмущены наценками на "дефицитные" продукты

За комментариями RUS.TVNET обратился к пресс-секретарю Rimi Latvia Регине Икале. Она пояснила, что сам магазин к росту цен отношения не имеет.

"Один из факторов, влияющих на ценообразование — это рост цен на сырье, его сейчас предвидеть нельзя.

Как честный розничный торговец, Rimi не меняет цены на востребованные продукты, если цены не меняет производитель продуктов или их поставщик.

Наш приоритет в настоящий момент — это забота о том, чтобы клиентам и впредь было доступно качественное и конкурентоспособное предложение", — пояснила Икала.

Мы связались и с другими представители популярных торговых сетей в Латвии. Они заверили покупателей, что цены на ставшие вдруг "дефицитными" продукты остаются неизменными.

"Обеспечить низкие цены на продукты высокого качества для наших клиентов — одно из основных направлений стратегии предприятия "2025". Мы это уже делаем и готовы делать и впредь, особенно в таких сложных условиях. [...]

Осознавая свою роль в непрерывном обеспечении продуктов и товаров повседневного пользования для жителей Латвии, мы поддерживаем тесный контакт со своими поставщиками для обеспечения необходимого объема за существующую цену.

В ситуациях, когда на отдельные группы продуктов наблюдается спрос выше обычного, мы ищем альтернативы, чтобы обеспечить необходимый объем продуктов и сохранить прежний уровень цен.

Мы также призываем всех поставщиков решать ситуацию добросовестно и не использовать ее для повышения цен. Мы мониторим цены на всем рынке, а также уделяем особенное внимание ложным сообщениям в соцсетях, чтобы предотвратить рост панических настроений и цен", — прокомментировал глава правления Maxima Latvija Виктор Троицин.

В свою очередь представитель торговой сети Elvi Винета Григане-Дранде также указала, что их магазины оставляют цены без изменений и подвергают тщательной проверке обоснованность роста цен на сырье или доставку. По словам Григане-Дранде, сейчас объективных причин для роста цен нет.

"Политика сети магазинов Elvi остается неизменной и в этой ситуации — рост спроса на цены не влияет. [...] [Исключения составляют] только те случаи, когда поставщики сообщают об изменении цены доставки. Но и тогда мы тщательно оцениваем причины — что происходит с конкретным сырьем на мировых биржах, проверяем, действительно ли есть основания считать, что стоимость доставки могла вырасти.

Поэтому цены растут только в тех случаях, когда идет речь об объективных глобальных причинах.

В настоящее время цены в торговой сети Elvi остались такими же, как и до объявления режима ЧС", — заключила представитель торговой сети.

Как уже ранее сообщал RUS.TVNET, с введением в стране чрезвычайной ситуации латвийцы стали массово скупать гречневую крупу и другие продукты долгого хранения.

Для ограничения распространения вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19 на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 17 марта до 14 апреля этого года на время чрезвычайной ситуации приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

С 17 марта также вводится временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.

Также было принято решение на время объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации запретить все публичные праздничные, мемориальные, развлекательные, культурные и спортивные мероприятия (в том числе в ночных клубах и на дискотеках) независимо от числа участников. Запрещены также собрания, шествия, пикеты и религиозные действа.

Кроме того, правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий.