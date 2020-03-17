Активистка из Москвы рассказала, как ее избили в полиции.

Активистка Вера Олейникова рассказала, что ее избили в полиции после акции против политических репрессий. 19-летнюю Олейникову задержали 14 марта у здания ФСБ на Лубянке в Москве, отвезли в отдел полиции Китай-город. У нее диагностирована черепно-мозговая травма и перелом.

"В самом отделе я просто требовала соблюдения своих прав. Так как меня задержали, я требовала допустить защитника, который стоял за дверью и ждал все это время, но они просто начали изымать у меня вещи, ничего не объяснив, даже не предупредив, что они собирается это делать. Надели на меня наручник и избили", - рассказала она.