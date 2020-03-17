TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Коронавирус быстро распространяется за пределами Китая.
- Мэрия Москвы опровергает введение в городе карантина с комендантским часом.
- Лидеры Евросоюза решают, закрывать ли границы.
- Как пройти тест на коронавирус в Петербурге.
- Активистка из Москвы рассказала, как ее избили в полиции.
Видео: ГЛАВНОЕ | 17.03.20
Активистка из Москвы рассказала, как ее избили в полиции
Активистка Вера Олейникова рассказала, что ее избили в полиции после акции против политических репрессий. 19-летнюю Олейникову задержали 14 марта у здания ФСБ на Лубянке в Москве, отвезли в отдел полиции Китай-город. У нее диагностирована черепно-мозговая травма и перелом.
"В самом отделе я просто требовала соблюдения своих прав. Так как меня задержали, я требовала допустить защитника, который стоял за дверью и ждал все это время, но они просто начали изымать у меня вещи, ничего не объяснив, даже не предупредив, что они собирается это делать. Надели на меня наручник и избили", - рассказала она.
У Олейниковой диагностированы в том числе закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, перелом костей передней стенки лобной пазухи без смещения отломков, гемосинус и ушибы кистей обеих рук.
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.