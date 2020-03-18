Заразился Covid-19 и отправил в карантин врача. Рассказ Мартиньша из Германии

"Ежедневно у меня много коммуникацию. В течение 10 дней коммуницировал минимум с 1000 - 1500 людьми со всего мира. И друг с севера Италии приехал.

Я не знал, что меня заразили. Это я проследить не мог", - рассказал мужчина.

8 марта он пришел на работу, но после этого отправился домой. У него была температура 38,5 градусов, ломило мышцы.

Мартиньш пошел к врачу, однако как следует не почитал о симптомах Covid-19 - с ними к врачу идти нельзя.

"Я зашел к доктору, рассказал симптомы, то, что у меня была коммуникация с человеком из государства, находящегося в зоне риска. Меня сразу направили в процедурный кабинет. Можно было почувствовать, что и для доктора это ново. Они взяли информационные листы, сделали один тест, второй. Отправили домой и сказали ждать звонка.

Позвонили в четверг, 12 марта, сказали, что тест положительный. И так как я совершил ошибку и пошел к врачу, и моему доктору теперь нужно оставаться дома 14 дней на карантине", - рассказал Мартиньш.

Напомним, с симптомами Covid-19 нельзя идти к врачу. Находясь в Латвии, необходимо звонить по номеру 113. Анализы возможно сдать и самим в мобильных пунктах. Заболевший должен избегать контакта с другими людьми. Специалисты рекомендуют соблюдать дистанцию в два метра и дезинфицировать руки.