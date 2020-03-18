Домбровскис: из-за Covid-19 рецессия ожидается во многих странах ЕС

"Понятно, что проблемы будут. И они будут достаточно серьезными. Мы видим, что, скорее всего, рецессия будет во многих странах ЕС", - сказал Домбровскис.

В то же время он отметил, что пока невозможно делать точные прогнозы, поскольку ситуация будет зависеть от того, насколько успешно удастся преодолеть эпидемию коронавируса.

"Если предпринятые сейчас меры окажутся эффективными и позволят сдержать распространение вируса, экономика также сравнительно быстро сможет восстановиться", - сказал Домбровскис.

Он также подчеркнул необходимость поддержки бизнеса в этот период.

"В этой ситуации важно по возможности избежать увольнения людей и проблем предприятий, чтобы компании не были вынуждены прекращать свою деятельность и не уменьшался экономический потенциал. Поэтому мы подчеркиваем, что сейчас необходимо предоставлять компаниям необходимую помощь", - сказал Домбровскис.