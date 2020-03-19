Пневмококковая вакцина: от Covid-19 не защитит, но кому-то из больных может помочь

Рассмотреть возможность вакцинации людей "с хроническими заболеваниями, а также пожилых пациентов" пневмококковой вакциной рекомендовал бывший глава Латвийского общества врачей Петерис Апинис. "Эту легочную лихорадку, от которой можно умереть, вызывают пневмококки, которые уже находятся в наших дыхательных путях, но могут инфицировать клетки, пораженные вирусом. Снижение шансов пневмококка уменьшает вероятность превращения вирусной пневмонии в смешанную пневмонию и сепсис. Решение о том, вакцинировать ли от пневмококка пожилых или хронически больных пациентов, остается за вашим семейным врачом", - пишет Апинис.

В свою очередь, бывший министр здравоохранения Ингрида Цирцене призвала часть правительственных дополнительных средств потратить на покупку пневмококковых вакцин для вакцинации людей, подверженных риску, включая диабетиков, людей с хроническими заболеваниями легких и онкологией.

"Причиной смерти является не сам вирус, а связанные с ним осложнения", - сказала экс-министр. Вакцина, по ее словам, предотвратит осложнения.

Re:Check поинтересовался у главного инфектолога страны Уги Думписа, может ли и каким образом вакцина от пневмококка, если вакцинироваться сейчас, в какой-то мере помочь в борьбе с Covid-19.

Думпис ответил в письменной форме, что эта вакцина абсолютно рекомендуется для пациентов с ослабленным иммунитетом или людей с подавленной иммунной системой - они подвержены риску пневмококкового сепсиса чуть ли не в 100 раз больше, чем население в целом.

"Существует определенное количество доказательств того, что это может быть полезно для людей старше 65 лет. Логика использования Covid-19 может заключаться в том, что бактериальная пневмококковая инфекция сопровождается вирусными инфекциями.

Такая возможность существует, однако, как правило, в публикациях написано, что пациенты погибают от первичной вирусной пневмонии, а не от бактериальных осложнений.

Более того - вакцина защищает только от 13 пневмококковых серотипов. Наши исследования показывают, что лишь у половины латвийских пациентов с пневмококковым сепсисом он был вызван этими серотипами. Вакцина дорогая, и пожилые люди вряд ли смогут себе это позволить", - объясняет Дампис.

Инфектолог указывает, что вакцина может быть рекомендована пациентам, которым угрожает тяжелая форма Covid-19, и то же самое применимо к вакцине против гриппа. Но говорить о том, что она может сыграть решающую роль в борьбе против Covid-19, было бы неправильно, объясняет Дампис.

Он также не согласен с тем, что государство должно закупать пневмококковые вакцины, потому что даже вакцина от гриппа пожилым людям не компенсируется на 100%.

Профессор Рижского университета Страдиня и инфекционист Рижской Восточной больницы Ангелика Круминя рекомендует делать прививку от пневмококка и сейчас. Она пояснила Re:Check, что на практике проверено - это помогает людям старше 65 лет и предотвращает тяжелые заболевания легких и тяжелый бронхит. "Но то, что эта вакцина станет решающей в борьбе против Covid-19 - это не так", говорит Круминя.