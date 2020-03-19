Для тех, кого коснулся простой: здесь есть работа

"Видя, в каких масштабах чрезвычайное положение затрагивает большое количество латвийских предприятий и их сотрудников, а также ограниченные возможности государства оказать поддержку каждому, мы приняли решение солидаризироваться с теми, кто оказался в сложной ситуации, и обратиться к сотрудникам простаивающих предприятий.

Мы предлагаем возможности работы в это сложное время с возможностью вернуться в свою отрасль, как только ситуация нормализуется.

Одновременно мы по-прежнему должны эффективно выполнять все повседневные работы по содержанию магазинов, доставке товаров, обслуживанию клиентов и предпринимать много других дополнительных мер особой предосторожности для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников, поэтому для нас сегодня еще более важен каждый сотрудник", - говорит директор по управлению персоналом и торговым сетям Maxima Latvija Гунита Киеснере.

В настоящее время Maxima дополнительно ищет работников для выполнения таких обязанностей, как размещение товаров на полках магазинов, комплектация заказов в интернет-магазине Barbora, их доставка и обеспечении курьерских услуг.