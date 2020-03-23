Больница Страдиня приостанавливает амбулаторные и плановые услуги

Со всеми, у кого планировались визиты к врачу, обследования или операции, свяжутся сотрудники больницы. Консультации не прекращаются для нескольких групп пациентов - из зеленого коридора, онкологических, трансплантационных и неонатологических пациентов, а также послеоперационных пациентов, и, по необходимости, других хронических больных, которым нужна непрерывная терапия.

Очные консультации не будут прекращены для тех, кому нужно завершить вакцинацию, а также беременных.

Также больница прекращает оказание платных услуг. Запрещены посещения пациентов родственниками, а в передачах будут приниматься только гигиенические товары первой необходимости.