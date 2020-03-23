Проблемы из-за Covid-19 могут возникнуть во всех отраслях народного хозяйства

Проблемы из-за распространения болезни Covid-19 могут возникнуть во всех отраслях народного хозяйства, заявил в интервью агентству LETA директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспар Рожкалнс.
"Конечно, больше всего страдают туризм и HORECA (гостиницы, рестораны, общественное питание). Тут нет ничего неожиданного и нового, однако и в других отраслях нам надо говорить о том, что делать для уменьшения влияния. Например, деревообработка, машиностроение и металлообработка сейчас работают, но часть заказов уже отменена", - сказал он.
В электронике прогнозируется спад на 20%. В пищевой промышленности ситуация очень разная - если основные поставки шли в сегмент HORECA, то положение почти катастрофическое, а у тех, кто производит продукты с долгим сроком хранения, производство растет.
Есть и отрасли, для которых чрезвычайное положение открывает дополнительные возможности. Например, предприятия из сектора бытовой химии и косметики переориентируются на дезинфекционные средства и не могут удовлетворить даже местный спрос, работая на полную мощность.
Некоторые текстильные предприятия могут перейти на производство защитной одежды и масок, что обеспечит им оборот, сказал Рожкалнс.
LIAA начнет консультации, чтобы помогать предприятиям, например, в каком случае следует просить налоговые каникулы и в каком - обращаться за поддержкой в Altum. Также с Министерством сообщения решается вопрос о новых каналах поставок, например, через паромы только между Латвией и Германией в обход очередей автомашин в Литве и Польше, рассказал руководитель агентства.