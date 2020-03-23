В Юрмале до шести утра тушили пожар в девятиэтажке

Прошлой ночью в Юрмале ликвидирован пожар повышенной опасности в девятиэтажном жилом доме, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов на этот пожар поступил около 2.39. На первом этаже горела квартира площадью 54 кв. м.
Из задымленного здания были спасены пять человек, 26 эвакуированы, собственными силами до прибытия VUGD из горящей квартиры выбрались два человека, один из которых в пожаре пострадал.
Пожар был ликвидирован около 6 часов утра.
В минувшие выходные VUGD получила всего 135 вызовов, в том числе 70 на пожары, 26 на спасательные работы, 27 вызовов были ложными. 34 раза горела прошлогодняя трава.