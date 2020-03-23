В Юрмале до шести утра тушили пожар в девятиэтажке

Вызов на этот пожар поступил около 2.39. На первом этаже горела квартира площадью 54 кв. м.

Из задымленного здания были спасены пять человек, 26 эвакуированы, собственными силами до прибытия VUGD из горящей квартиры выбрались два человека, один из которых в пожаре пострадал.

Пожар был ликвидирован около 6 часов утра.