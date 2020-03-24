SPKC: распространение Covid-19 еще какое-то время будет расти

По всей Европе по-прежнему растет число заболеваний новым коронавирусом Covid-19, поэтому Латвия не станет здесь исключением. Об этом в интервью телеканалу LTV заявил представитель SPKC Юрий Перевощиков.
Специалист указал, что сейчас крайне важно продолжать уже начатые профилактические меры по предотвращению распространения болезни, а особенно — отслеживать источники инфицирования.
Перевощиков отметил, что примерно две трети из новых случаев инфицирования произошли за рубежом, в свою очередь оставшаяся треть заразилась в Латвии после контакта с переносчиком Covid-19.