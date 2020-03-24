Вт, 24.03.2020
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SPKC: распространение Covid-19 еще какое-то время будет расти

ФОТО: NMPD

По всей Европе по-прежнему растет число заболеваний новым коронавирусом Covid-19, поэтому Латвия не станет здесь исключением. Об этом в интервью телеканалу LTV заявил представитель SPKC Юрий Перевощиков.

Специалист указал, что сейчас крайне важно продолжать уже начатые профилактические меры по предотвращению распространения болезни, а особенно — отслеживать источники инфицирования.

Перевощиков отметил, что примерно две трети из новых случаев инфицирования произошли за рубежом, в свою очередь оставшаяся треть заразилась в Латвии после контакта с переносчиком Covid-19.

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