SPKC: распространение Covid-19 еще какое-то время будет расти

Специалист указал, что сейчас крайне важно продолжать уже начатые профилактические меры по предотвращению распространения болезни, а особенно — отслеживать источники инфицирования.

Перевощиков отметил, что примерно две трети из новых случаев инфицирования произошли за рубежом, в свою очередь оставшаяся треть заразилась в Латвии после контакта с переносчиком Covid-19.