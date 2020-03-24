Эстония вводит существенные ограничения на передвижения в общественном пространстве

"Я прошу всех нас приложить еще больше усилий для предотвращения распространения коронавируса, - сообщил премьер-министр Юри Ратас через пресс-службу правительства. - Мы должны вести себя как" наше "общество, а не как" мое "общество. Это в интересах всех людей Эстонии. Чем раньше окончится распространение коронавируса, тем быстрее мы вернемся к нашему обычному ритму жизни".

"В общественном месте допускается находиться вместе до двух человек, это ограничение не распространяется на семьи и людей, выполняющих общественные обязанности. Это ограничение вводится с 25 марта", - сказал Ратас на брифинге, состоявшемся во вторник вечером.

Рестораны и бары должны закрываться с 22 часов, за исключением точек продажи еды на вынос и доставки на дом. "Развлекательные заведения также будут закрыты. Ограничения вступят в силу с 27 марта и будут пересмотрены в течение двух недель, - добавил Ратас. - Мы, безусловно, не преодолели вирус, трудные моменты только еще впереди, ближайшие недели имеют решающее значение для борьбы с вирусом, и поэтому эти ограничения должны быть внедрены".

С 25 марта закрываются и торговые центры, остаются открытыми продуктовые магазины, магазины по продаже предметов первой необходимости и аптеки. Отдельно стоящие магазины остаются открытыми, однако и тут с пятницы будет действовать требование, чтобы люди перемещались по одному или вдвоем, и между людьми сохранялась дистанция в два метра, сказал Ратас.

"Эстония была очень сильным сообществом соседского надзора, мы считаем, что если у нас хорошо, пусть и у нашего соседа будет хорошо, и теперь мы должны это реализовать", - сказал Ратас, добавив, что если не требования на ограничения передвижения не будут выполняться, последуют санкции.

Профессор Института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета Ирья Лутсар отметила, что в настоящее время требуется усиление определенных мер по борьбе с вирусом в Эстонии. "И это именно изоляция. Мы сейчас на такой стадии, когда у нас нет общества "я". Я понимаю, что карантин дома неприятен, но мы должны думать, что если я опасен для других, то смогу защитить их от заражения других", - сказала Лутсар.

"С момента введения ограничений распространение эпидемии было относительно стабильным без экспоненциального роста, - сказала Лутсар. - Это показывает, что ограничения в Эстонии замедлили распространение вируса, но мы должны знать, что предотвращение Covid-19 - это длительный процесс, требующий терпения от всех. Неизбежно, что меры социальной изоляции должны быть усилены, чтобы предотвратить распространение вируса".

"Такие меры сработали в Сингапуре, мы тоже маленькая страна, почему бы им сработать и в Эстонии", - добавила Лутсар.

По словам, по первичным прогнозам, в Эстонии должны были бы быть как центры лечения, так и центры интенсивной терапии. "В то же время нам придется пересмотреть эти модели уже завтра, - сказала Лутсар. - Учитывая ресурс интенсивной терапии в Эстонии, очень важно предотвратить внезапную перегрузку системы здравоохранения".