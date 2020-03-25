Ср, 25.03.2020
Жителям с любыми симптомами заболеваний верхних дыхательных путей сейчас особенно важно оставаться дома еще несколько дней после того, как они прошли. Уга Думпис, инфектолог

Литва продлила карантин еще на две недели

Иллюстрация. Люди в медицинских масках

ФОТО: Pixabay

Из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве продлён до 13 апреля включительно, постановило в среду правительство.

"Карантин продлён до 24 часов 13 апреля", – подтвердил BNS канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.

Ранее Кабмин Литвы постановил, что карантин вводится до 30 марта.

На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в неё, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, школы, различные услуги. Как известно, в Литве уже четыре человека скончались из-за Covid-19. Всего в соседней стране 225 заболевших. 

Что касается Латвии, то по словам профессора, главного инфекциониста Министерства здравоохранения Уги Думписа, уже ясно, что чрезвычайное положение, которое объявлено в Латвии до 14 апреля в связи с распространением Covid-19, придется продлевать. 

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