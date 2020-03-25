Литва продлила карантин еще на две недели

На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в неё, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, школы, различные услуги. Как известно, в Литве уже четыре человека скончались из-за Covid-19. Всего в соседней стране 225 заболевших.