Литва продлила карантин еще на две недели

Из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве продлён до 13 апреля включительно, постановило в среду правительство.
"Карантин продлён до 24 часов 13 апреля", – подтвердил BNS канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.
Ранее Кабмин Литвы постановил, что карантин вводится до 30 марта.
На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в неё, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, школы, различные услуги. Как известно, в Литве уже четыре человека скончались из-за Covid-19. Всего в соседней стране 225 заболевших.
Что касается Латвии, то по словам профессора, главного инфекциониста Министерства здравоохранения Уги Думписа, уже ясно, что чрезвычайное положение, которое объявлено в Латвии до 14 апреля в связи с распространением Covid-19, придется продлевать.