27 марта вступают в силу ограничения на плановые медуслуги

Минздрав подчеркнул, что по-прежнему будет предоставляться неотложная медицинская помощь и срочная помощь, в том числе необходимые обследования и консультации. Министерство пояснило, что таким образом не будут ограничены возможности пациентов получить помощь, например, в случае внезапной боли. Семейные врачи также продолжат работу.

Не будут отменены также онкологические и необходимые для спасения жизни операции, а также операции, в случае отмены которых может наступить инвалидизация пациента. Необходимую помощь будут получать также беременные, пациенты с ВИЧ/СПИД туберкулезом, больные психиатрического профиля и пациенты с последствиями травм. В рамках возможностей консультации будут предоставляться удаленно.

Также будут предоставляться медицинские услуги на дому и услуги, необходимые для обеспечения непрерывности терапии - химиотерапия, терапия с использованием биологических препаратов, заместительная органотерапия, лучевая терапия, метадоновая заместительная терапия, помощь пациентам, которым необходимо продолжить или завершить неотложное лечение в стационаре и т.д.

Консультации специалистов также будут предоставляться пациентам с хроническими заболеваниями. По возможности это будет происходить дистанционно.

С 27 марта стоматологические услуги будут также предоставляться только в острых и неотложных случаях. Будут проходить амбулаторные консилиумы без участия пациента, будут также предоставляться консультации пациентам с заразными кожными заболеваниями и болезнями, передаваемыми половым путем.

Также будут предоставляться услуги реабилитации людям, для которых перенос этих услуг может привести к инвалидности или нетрудоспособности.

Каждую неделю Минздрав вместе с другими ответственными органами будет производить переоценку этих ограничений с учетом эпидемиологической ситуации.

Каждое лечебное учреждение будет индивидуально связываться с пациентом, чтобы сообщить об отмене консультации или услуги. Это не означает, что данное лицо потеряет свое место в очереди, но услуга будет предоставлена позже.

Кроме того, до 14 апреля медицинские учреждения не будут регистрировать новых пациентов для получения плановых услуг.