Восточная больница существенно ограничивает оказание амбулаторных услуг

Эти меры введены в связи с распространением вирусной инфекции Covid-19 и призваны уберечь от заражения медиков, пациентов и их близких.

Также отменяются хирургические операции в дневном стационаре, отменены платные визиты к специалистам и не будут доступны консультации врачей в кабинете редких заболеваний.

Восточная больница продолжит химиотерапию, заместительную терапию, лучевую терапию, услуги дневного стационара гематологии, а также терапию пациентам, которым необходимо закончить неотложное лечение.

Диагностические исследования и консультации по-прежнему будут проводиться пациентам в рамках зеленого коридора и тем, кому необходим постоянный медицинский контроль - онкологическим больным, пациентам с ВИЧ и СПИДом, больным туберкулезом.

Пациентам с хроническими заболеваниями консультации будут предоставляться удаленно.