Чт, 26.03.2020
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Украина ввела режим ЧС. В магазины не пускают без масок

Мужчина в медицинской маске. Иллюстрация

ФОТО: Pixabay

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Путин отправил страну на недельные каникулы, но не произнес слово "карантин".
  • Италия обогнала Китай по смертности.
  • В Украине введен режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
  • Первый день с комендантским часом в Бишкеке.
  • Парламент Латвии на карантине из-за одного зараженного депутата.

Видео: ГЛАВНОЕ | 25.03.20

Украина ввела режим чрезвычайной ситуации - до 24 апреля. Работают только магазины, автозаправки, запрещены массовые мероприятия. В Украине в среду зарегистрирована четвертая смерть, известно, что ему было 68 лет, больше никаких подробностей нет. В целом в стране зарегистрировано 113 случаев заболеваний. В Киеве - 34 случая. 

В Киеве мало прохожих, многие носят маски - без них в общественный транспорт и магазины не пускают. 

Во вторник первый инфицированный коронавирусом украинец - житель  Житомира по имени Вадим рассказал, как проходит его лечение.  Он находится в 1-й городской больнице Житомира. Ему приходится самому прочищать забитую канализацию в душе, туалетной бумаги в туалете нет, бумажных полотенец тоже. 

Еду ему ставят на стул в предбаннике палаты, при этом ему нужно находиться за дверью, чтобы он не контактировал с работниками больницы. 

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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