Украина ввела режим ЧС. В магазины не пускают без масок

В этом выпуске:

Путин отправил страну на недельные каникулы, но не произнес слово "карантин".

Италия обогнала Китай по смертности.

В Украине введен режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Первый день с комендантским часом в Бишкеке.

Парламент Латвии на карантине из-за одного зараженного депутата.

Видео: ГЛАВНОЕ | 25.03.20

Украина ввела режим чрезвычайной ситуации - до 24 апреля. Работают только магазины, автозаправки, запрещены массовые мероприятия. В Украине в среду зарегистрирована четвертая смерть, известно, что ему было 68 лет, больше никаких подробностей нет. В целом в стране зарегистрировано 113 случаев заболеваний. В Киеве - 34 случая.

В Киеве мало прохожих, многие носят маски - без них в общественный транспорт и магазины не пускают.

Во вторник первый инфицированный коронавирусом украинец - житель Житомира по имени Вадим рассказал, как проходит его лечение. Он находится в 1-й городской больнице Житомира. Ему приходится самому прочищать забитую канализацию в душе, туалетной бумаги в туалете нет, бумажных полотенец тоже.

Еду ему ставят на стул в предбаннике палаты, при этом ему нужно находиться за дверью, чтобы он не контактировал с работниками больницы.