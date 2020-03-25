Чт, 26.03.2020
Мне сказали, что здесь очень красивые девушки, но очевидно, что я приехал не в то время американский актер Микки Рурк

Пьяный водитель протаранил забор детского сада

Место происшествия.

ФОТО: скриншот видео

Некий житель Апе сел за руль чужой Audi TT и врезался в детский садик. Пьяный мужчина пытался сбежать с места происшествия и оказал сопротивление полиции, сообщает программа TV3 Degpunktā. 

Как сообщает Degpunktā, 48-летний местный житель взял без разрешения чужой автомобиль и поехал кататься по пустым улочкам города. Его поездка на большой скорости закончилась тем, что он врезался в забор детского сада Vaverīte.

В момент столкновения в машине находились две женщины, которые после аварии выбежали из салона. Водитель пытался покинуть место происшествия, однако очевидец пресек эту попытку - перегородил ему дорогу.

На место происшествия прибыла полиция, которой мужчина оказал сопротивление - для того, что усадить его в оперативный транспорт, пришлось применить силу. Сообщается, что  его крови было обнаружено 3 промилле алкоголя. 

Местные жители говорят, что мужчина уже ранее был известен тем, что гонял по городу. К счастью, на территории детсада никого не было. 

Видео: Сюжет Degpunktā о таране забора в Апе 

Последние новости

НАВЕРХ