Пьяный водитель протаранил забор детского сада

Некий житель Апе сел за руль чужой Audi TT и врезался в детский садик. Пьяный мужчина пытался сбежать с места происшествия и оказал сопротивление полиции, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Как сообщает Degpunktā, 48-летний местный житель взял без разрешения чужой автомобиль и поехал кататься по пустым улочкам города. Его поездка на большой скорости закончилась тем, что он врезался в забор детского сада Vaverīte.
В момент столкновения в машине находились две женщины, которые после аварии выбежали из салона. Водитель пытался покинуть место происшествия, однако очевидец пресек эту попытку - перегородил ему дорогу.
На место происшествия прибыла полиция, которой мужчина оказал сопротивление - для того, что усадить его в оперативный транспорт, пришлось применить силу. Сообщается, что его крови было обнаружено 3 промилле алкоголя.
Местные жители говорят, что мужчина уже ранее был известен тем, что гонял по городу. К счастью, на территории детсада никого не было.
Видео: Сюжет Degpunktā о таране забора в Апе