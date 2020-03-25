Пьяный водитель протаранил забор детского сада

Как сообщает Degpunktā, 48-летний местный житель взял без разрешения чужой автомобиль и поехал кататься по пустым улочкам города. Его поездка на большой скорости закончилась тем, что он врезался в забор детского сада Vaverīte.

В момент столкновения в машине находились две женщины, которые после аварии выбежали из салона. Водитель пытался покинуть место происшествия, однако очевидец пресек эту попытку - перегородил ему дорогу.

На место происшествия прибыла полиция, которой мужчина оказал сопротивление - для того, что усадить его в оперативный транспорт, пришлось применить силу. Сообщается, что его крови было обнаружено 3 промилле алкоголя.

Местные жители говорят, что мужчина уже ранее был известен тем, что гонял по городу. К счастью, на территории детсада никого не было.