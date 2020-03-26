Covid-19: за минувшие сутки заболевание выявлено еще у 23 человек; всего - 244

За последние сутки анализы сдали 817 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 8774 человека.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в Twitter сообщила, что в стационарах сейчас лечатся 16 больных Covid-19, и ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

Пока Covid-19 выявляется в основном у сравнительно молодых людей, что, по словам специалистов, свидетельствует о ранней стадии эпидемии.

Как ранее пояснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, "сначала болеют молодые и подвижные, которые потом заражают пожилых, сидящих дома".

С 13 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничительных мер для сдерживания распространения вируса. Чрезвычайное положение продлится до 14 апреля.

Латвийское правительство своевременно отреагировало на пандемию Covid-19, и теперь остается надеяться на ответственность людей, которые будут соблюдать самоизоляцию, заявила эпидемиолог, руководитель магистерской программы Латвийского университета по эпидемиологии Лилиана Цивьяне.

Она напомнила о том, что, например, в Италии еще несколько недель назад было всего около 100 заболевших, реакция не последовала, люди продолжали ходить в гости, по барам и ресторанам, и болезнь распространилась очень быстро.

"У нас правительство отреагировало вовремя, я только надеюсь, что и люди проявят ответственность", - сказала специалист.