Госканцелярия создала портал с актуальной информацией о Covid-19

Первый этап работы над порталом был завершен 25 марта и, посещая covid19.gov.lv, можно увидеть в одном месте важные телефонные номера, на которые можно позвонить, чтобы задать вопросы о симптомах заболевания, профилактике и анализах.

Кроме того, доступны контакты, по котором можно получить ответы на вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, образования, пересечения границ и др. Обобщены также наиболее часто задаваемые вопросы и ответа.

Информация доступна на латышском и русском языках.

Разработка портала продолжается, и уже в ближайшие дни на нем можно будет узнать о важных решениях правительства, в том числе связанных с режимом чрезвычайной ситуации в стране, детальную статистику в Латвии и мире, ознакомиться с пояснительными материалами, узнать о возможностях поддержки.