Госканцелярия создала портал с актуальной информацией о Covid-19

Чтобы жители могли удобнее найти ответы на вопросы в связи со вспышкой Covid-19 и ее влиянием в различных сферах, Госканцелярия создала портал covid19.gov.lv.. На этом портале будет обобщена информация с сайтов ответственных учреждений, данные статистики, а также наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них, сообщает агентство LETA.
Первый этап работы над порталом был завершен 25 марта и, посещая covid19.gov.lv, можно увидеть в одном месте важные телефонные номера, на которые можно позвонить, чтобы задать вопросы о симптомах заболевания, профилактике и анализах.
Кроме того, доступны контакты, по котором можно получить ответы на вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, образования, пересечения границ и др. Обобщены также наиболее часто задаваемые вопросы и ответа.
Информация доступна на латышском и русском языках.
Разработка портала продолжается, и уже в ближайшие дни на нем можно будет узнать о важных решениях правительства, в том числе связанных с режимом чрезвычайной ситуации в стране, детальную статистику в Латвии и мире, ознакомиться с пояснительными материалами, узнать о возможностях поддержки.
Ответа на вопросы, касающиеся Covid-19, можно получить и по единому информационному номеру 8345. Звонки на этот номер бесплатно принимаются круглые сутки, вопросы можно задавать как на латышском, так и на русском языке.