Ограбление в Риге: приставил нож к горлу и забрал деньги и продукты

На остановке у Кундзиньсалы мужчина вышел из троллейбуса. В руках у него был портфель с документами и примерно 200 евро, а также мешок с закупленными на долгое время продуктами питания. Парень вышел на той же остановке и последовал за мужчиной.

Затем под покровом темноты он напал, вытащил нож, приставил его к горлу мужчины и потребовал отдать вещи. Взяв портфель и продукты пострадавшего, злоумышленник бросился бежать.

Пострадавший дошел до дома, где рассказал о случившемся семье, которая незамедлительно позвонила в Госполицию. Прибывшие на место стражи порядка вместе с пострадавшим поехали патрулировать ближайшие окрестности, выискивая преступника.

Спустя неполные полчаса на Саркандаугаве, недалеко от места преступления, был замечен подходящий под описание пьяный парень. У него полицейские обнаружили некоторые похищенные вещи и деньги, однако большую часть он уже успел потратить.

Подозреваемый был задержан и доставлен в участок. Нужно отметить, что он пытался выдавать себя за своего родственника, однако стражи порядка быстро выяснили его настоящую личность.

Ранее он уже несколько раз попадал в поле зрения полиции в связи с имущественными преступлениями - кражами и грабежами.

Начат уголовный процесс.