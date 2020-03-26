Глава МВД Эстонии: Полиция при необходимости без стеснения применит силу

Говоря о молодежных компаниях, Хельме отметил, что проблема не в том, что группы несовершеннолетних совершают какие-либо преступления, а в том, что они нарушают ограничения на передвижение.

По словам Хельме, полиция уже собирает видеоматериалы по Таллинну и анализирует их, чтобы составить общую картину того, насколько серьезна ситуация с молодежью и каковы возможности государства и необходимость вмешаться.

"Мы не собираемся произвольно бросать патрули на улицу, чтобы посмотреть, кого вы там видите", - сказал Хельме.

По его словам, полиция изначально предупреждает и старается говорить спокойно, но с какого-то момента станет руководствоваться принципом, что любой, кто не хочет слушаться слов, должен это прочувствовать.

По словам Хельме, По словам Хельме, государство имеет право налагать штрафы и применять другие силовые меры, и полиция без сомнений применит их в случае необходимости.