Covid-19: в Италии и Британии новый рост жертв, число зараженных в мире — уже более полумиллиона

В Италии вновь отмечен пост числа заразившихся коронавирусом после предшествовавшему этому четырехдневному снижению. Об этом сообщает Агентство гражданской защиты Италии.
Со среды в стране зарегистрированы 4492 новых случая инфицирования, общее число зараженных достигло 62 013 человек. В течение дня статистика инфицирования выросла на 8,3%.
Со среды число умерших в Италии составило 622 человека, достигнув общего числа в 8165.
Тем временем в Великобритании число умерших от коронавируса за последние сутки впервые превысило отметку в 100 человек — со среды в стране умерли 115 человек с Covid-19.
Общее число заразившихся в Великобритании достигло 11 658 человек.
Всего же по состоянию на вечер четверга, 26 марта, число заразившихся коронавирусом в 182 странах мира достигло не менее 501 556 человек. Из них умерли по-меньшей мере 22 920 человек.