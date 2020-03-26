Covid-19: в Италии и Британии новый рост жертв, число зараженных в мире — уже более полумиллиона

Со среды в стране зарегистрированы 4492 новых случая инфицирования, общее число зараженных достигло 62 013 человек. В течение дня статистика инфицирования выросла на 8,3%.

Со среды число умерших в Италии составило 622 человека, достигнув общего числа в 8165.

Тем временем в Великобритании число умерших от коронавируса за последние сутки впервые превысило отметку в 100 человек — со среды в стране умерли 115 человек с Covid-19.

Общее число заразившихся в Великобритании достигло 11 658 человек.