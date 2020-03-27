Covid-19 в Латвии: плюс 36, всего 280. Часть госпитализированы

В пятницу, 27 марта, в Латвии подтверждено еще 36 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 280 человек.
В минувшие сутки проведено 1089 анализов, из них положительными были 36. В общей сложности на данный момент проверены 11702 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 27 марта, Covid-19 обнаружен у 280 латвийцев. Сообщается, что 21 человек госпитализирован.
Iepriekšējā diennaktī veikti 1089 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 36 cilvēkiem.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 27, 2020
Latvijā kopā veikti 11702 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 280 personām. 21 pacients stacionēts (ar vieglu slimības gaitu).
Как уже сообщалось ранее, на этой неделе эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.