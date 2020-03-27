Covid-19 в Латвии: плюс 36, всего 280. Часть госпитализированы

В минувшие сутки проведено 1089 анализов, из них положительными были 36. В общей сложности на данный момент проверены 11702 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 27 марта, Covid-19 обнаружен у 280 латвийцев. Сообщается, что 21 человек госпитализирован.

Как уже сообщалось ранее, на этой неделе эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.