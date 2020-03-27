Пт, 27.03.2020
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Covid-19 в Латвии: плюс 36, всего 280. Часть госпитализированы

Взятие проб на Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В пятницу, 27 марта, в Латвии  подтверждено еще 36 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 280 человек. 

В минувшие сутки проведено 1089 анализов, из них положительными были 36. В общей сложности на данный момент проверены 11702 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 27 марта, Covid-19 обнаружен у 280 латвийцев. Сообщается, что 21 человек госпитализирован. 

Как уже сообщалось ранее, на этой неделе эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен. 

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