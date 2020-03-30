В транспорте Риги пометили сиденья, на которые не следует садиться

Для обеспечения физического дистанцирования в общественном транспорте Rīgas satiksme пометило сиденья, на которые не следует садиться, сообщила агентству LETA представитель предприятия Байба Барташевича.
Специальная маркировка, напоминающая о необходимости дистанцироваться, нанесена и на пол салонов транспортных средств.
Rīgas satiksme призывает людей использовать транспорт только в том случае, если нет другой альтернативы.
Тех людей, которые в последние 14 дней вернулись из-за границы, предприятие призывает вообще не пользоваться общественным транспортом.