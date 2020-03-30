Литва: более ста пациентов с Covid-19 госпитализированы. Пятеро - в тяжелом состоянии

"В стационаре 116 пациентов, четыре - в реанимации с кислородом, ещё один более сложный случай с вентилирование лёгких", - сказал Верига на видеоконференции.

По его словам, ещё 29 человек находятся в больницах, но в более лёгком состоянии, однако тоже на кислородных аппаратах.