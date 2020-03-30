Covid-19: в Эстонии - 715 случаев заболевания, в Литве - 484

Эстония

В воскресенье и понедельник в Эстонии поступили результаты 856 тестов на коронавирус, 4% из них оказались положительными.

Всего в Эстонии проведено 11 252 теста, позитивными являются 715, то есть 6%. Больше всего, согласно данным анализов, инфицированных в группах 60 лет и старше (23%), в возрастных группах 40-49 лет (10,5%) и 50-59 лет (10,5%).

По состоянию на вечер воскресенья в Эстонии в госпитализации из-за нового коронавируса нуждались 56 пациентов, 10 из которых находятся в реанимации в критическом состоянии. Выздоровели 20 человек, скончались трое.

Галерея: Covid-19 в Эстонии

Литва

В понедельник в Литве выявлены еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, общее их количество выросло до 484, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

В целом в стране проведен 9891 тест, в воскресенье - 1467.

В воскресенье Минздрав Литвы заявил, что впредь на коронавирус будут проверяться все, у кого появились симптомы острой инфекции дыхательных путей.